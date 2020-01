Tallulah Willis: “So di essere sottopeso ma non mi nascondo”

La figlia di Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah, in passato ha sofferto di gravi disturbi alimentari che l’hanno portata a essere praticamente pelle e ossa. Ancora oggi la 25enne è molto magra ma, nonostante ciò, ha deciso di mostrarsi sui social in bikini per lanciare un importante messaggio e invitare tutti coloro che soffrono degli stessi disturbi a rivolgersi alla National Eating Disorder Hotline, l’associazione americana che si occupa di aiutare le persone con questi problemi.

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Tallulah esprime una rinnovata energia positiva per festeggiare anche la sua ritrovata sobrietà, considerando che anni fa abusava di alcool e ha anche rischiato di morire. “La fiducia in me stessa (che sono riuscita a mettere insieme dopo molti anni di lotta per accettarmi) – ha scritto – fiorisce da ciò di cui sono più orgogliosa, dal mio cuore e dalla mia anima. Nel tentativo di rivendicare il possesso di ciascuna parte di me, penso che inconsciamente sto facendo un passo falso nel mostrare le immagini di un corpo che potrebbe essere considerato eccessivamente magro”.

“Ma questo è ciò che sono – prosegue il messaggio – e non voglio nascondermi per la vergogna, perché so anche che nel mio percorso di cura voglio mettere in pratica una maggiore consapevolezza. Io sono solo un essere umano che cerca di fare del proprio meglio e il mio unico desiderio è di iniziare questo nuovo decennio con compassione e trasparenza. Se anche voi state lottando con qualcosa di così brutto, sappiate che non siete soli - ha concluso - Chiamate la National Eating Disorder Hotline”.