Raccoglie un sasso pensando sia una pepita d’oro e invece è un raro meteorite

Un uomo in Australia ha fatto una casuale e interessante scoperta: si chiama David Hole e un giorno è andato, armato di metal detector, a fare un giro nel Parco Regionale di Maryborough alla ricerca di pepite d’oro, visto che quella terra in passato fu setacciata proprio dai cercatori d’oro.

Il metal detector dell’uomo a un certo punto ha iniziato a suonare in corrispondenza di un sasso rossastro ricoperto da uno strato di argilla. Convinto di aver trovato qualcosa di prezioso, Hole ha raccolto quella strana pietra per poi scoprire che non si trattava affatto un masso contenente oro al suo interno.

Pensando che fosse così, però, Hole ha provato a spaccare il sasso con il mantello, poi con il trapano, una smerigliatrice e persino dell’acido, ma su quella pietra non è comparsa nemmeno una crepa. Alla fine l’uomo si è rivolto al Museo di Geologia di Melbourne e ha scoperto qualcosa di incredibile: quel sasso in realtà era un raro meteorite che ha lasciato lo studioso che lo ha esaminato a bocca aperta.

Il geologo Dermot Henry, infatti, ha spiegato che solo due volte in tutta la sua carriera, compresa questa, ha avuto la fortuna di esaminare un meteorite simile. È stato chiamato Maryborough, pesa 17 kg e si pensa abbia 4,6 miliardi di anni: sembra inoltre che provenga dalla fascia di asteroidi tra Marte e Giove e che sia finito sulla Terra dopo essere stato colpito da un altro meteorite, probabilmente tra i 100 e i 1000 anni fa, almeno secondo quanto suggerisce la datazione al carbonio. Per aprirlo i geologi hanno dovuto utilizzare una punta di diamante e hanno scoperto che contiene vari minerali metallici ma soprattutto un’alta concentrazione di ferro. Per puro caso, insomma, David Hole ha scoperto il secondo meteorite più grande per massa mai ritrovato, dopo quello di 55 chili rinvenuto nel 2013.