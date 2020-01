Modella 21enne precipita da una scogliera per un selfie

Si chiamava Madalyn Davis, aveva appena 21 anni ed era una modella britannica. Il suo profilo Instagram contava oltre 15mila follower e proprio ai suoi seguaci la ragazza voleva regalare scatti sempre più belli e sorprendenti.

Così, per un selfie, Madalyn è morta scivolando dalla Diamond Bay, una scogliera australiana, meta ambita dai fashion blogger amanti delle immagini mozzafiato. La modella aveva raggiunto la Diamond Bay in compagnia di altri 7 amici, avevano scavalcato le recinzioni e si erano seduti sul bordo della scogliera per attendere l'alba. Ma qualcosa è andato storto. Una piccola disattenzione e Madalyn è scivolata giù: un volo di 30 metri che le è stato fatale.

In tantissimi hanno voluto lasciare un commento sotto le ultime foto postate dalla ragazza. Gli amici si dicono increduli e sconvolti.

Ma non è la prima volta che la Diamond Bay è teatro di una tragedia di questo tipo. L'ultima volta è accaduto lo scorso agosto, quando un'altra donna ha perso la vita. L'amministrazione locale, consapevole del fatto che le recinzioni non bastano a tenere lontani i turisti, stanno valutando l'adozione di ulteriori misure di controllo per evitare che tragedie simili possano accadere nuovamente.

(Credits photo: Instagram/madalyn_davis_)