Questo maialino da frigorifero è un perfetto alleato per la dieta

Dopo le feste senti di aver tanto bisogno di fare una dieta ma la forza di volontà vacilla? Niente paura, basta affrontarla nel modo giusto. Magari con il valido supporto di un amico fidato che interviene proprio nel momento della tentazione...

No, non si tratta di un personal trainer, ma di qualcuno che ti può seguire anche a casa e in qualsiasi momento del giorno e (soprattutto) della notte. Stiamo parlando di Diet Piggy, un simpatico (ma severo) maialino rosa che ti aiuterà a riflettere proprio quando stai tentando di saccheggiare il frigorifero.

Ma come funziona? Semplice. Questo simpatico gadget va posizionato all'interno del frigorifero e grugnisce ogni volta che apri lo sportello per prendere qualcosa al suo interno. E per essere certi che tu abbia capito bene il messaggio, smette di borbottare soltanto quando lo sportello viene richiuso!

Pensi che possa essere un buon alleato per la tua dieta? Procurartene uno non sarà difficile. Infatti questo divertente gadget è disponibile sui principali marketplace ed eCommerce a poco meno di 10 euro.

(Credits photo: Amazon)