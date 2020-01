Ristorante fa pagare ai clienti le "domande stupide": lo scontrino è virale

Un ristorante di Denver, il Tom’s Diner, aperto da circa 20 anni con servizio 24 ore su 24, è diventato recentemente famoso sul web (anche al di fuori della Mile-High City) per una iniziativa piuttosto bizzarra.

Circa una settimana fa un utente ha condiviso su Reddit la foto di uno scontrino del locale che riporta, tra le varie ordinazioni, anche una voce anomala: "1 Stupid Question" (cioè "1 Domanda Stupida"). Voce che ha anche un costo!

In molti si sono chiesti se lo scontrino fosse reale. Ma pare sia tutto verissimo. il direttore generale del ristorante, Hunter Landry (nipote del fondatore Tom Messina, al quale il "Tom's Diner" deve il nome), in una recente intervista ha raccontato che la voce è stata inserita 20 anni fa da suo nonno per infondere un po' di buon umore nei clienti.

La particolare voce di menu, infatti, non vuole essere polemica o maliziosa nei confronti di chi pone domande. Anzi, l'intento è assolutamente giocoso. E la maggior parte dei clienti (a parte rare eccezioni), lo comprende benissimo. Qualche tavolo fa addirittura a gara a fare la domanda più stupida.

Qualcuno ha chiesto "Scusi, nel sandwich al tacchino c’è il tacchino?", qualche altro "Cosa mettete nel ghiaccio? Acqua?". Ovviamente le domande stupide hanno un prezzo e alla fine finiscono nel conto!

Ma le domande stupide non sono l'unica voce bizzarra nel menu. Due anni fa ne sono state aggiunte anche delle altre più "salutari" come "Salta il tuo prossimo pasto" che, però, sono gratis!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jonnie (@jonnieb_long) in data: 16 Feb 2019 alle ore 3:22 PST

(Credits photo: today.com)