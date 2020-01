Un bicchiere d'acqua prima di dormire farebbe dimagrire

L'acqua fa bene al nostro organismo. E questa non è una novità. Gli esperti raccomandano l'assunzione di 8 bicchieri d'acqua al giorno, che corrispondono a circa 2 litri. Il nostro corpo in questo modo è idratato alla perfezione e funziona meglio. Ma non tutti sanno che il vero toccasana è bere un bicchiere d'acqua prima di andare a letto. Già, assumere liquidi prima del sonno contribuisce ad avere una buona digestione e quindi la qualità del nostro sonno sarà migliore, in modo che al mattino possiamo svegliarci carichi e riposati.

Ma non solo, bere acqua prima di coricarsi aiuta mantenere il giusto livello di liquidi nel corpo e stimola i processi di purificazione e depurazione. E ancora, l'acqua dà una mano alla termogenesi, ovvero: le calorie verranno bruciate più in fretta. Conseguenza? Assumere liquidi prima del sonno fa dimagrire.

Ora non abbiamo più scuse! Tutti questi benefici ci faranno anche dimenticare la paura di alzarsi in piena notte per correre in bagno.