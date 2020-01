91enne invade la pista da sci con il fuoristrada: voleva andare al ristorante

A 91 anni si mette alla guida sfrenata di un fuoristrada sulla pista da sci a Col Rodella, nella Val di Fassa, in Trentino. La pista era piena di gente, che appena ha visto l'automobile si è allarmata subito. Tantissime le foto e i video che stanno girando su quello che è successo e, scampata la paura iniziale, tutti hanno iniziato a ridere. Rimaste senza parole anche le Forze dell'Ordine, che sono accorse sul posto per fermare il "pazzo" automobilista.

L'anziano signore di Santa Caterina, in provincia di Bolzano, non si è reso conto del pericolo che stava correndo e neanche del rischio che rappresentava il suo gesto per tutte le persone che si trovavano in quel momento sulla pista. Ma non finisce qui: a complicare le cose, il fatto che l'uomo ha svolto la sua corsa sulla pista nera, in una zona ripidissima. Ovviamente in queste condizioni, il pericolo è maggiore.

Fermato dalla Polizia, il 91enne ha candidamente dichiarato che non voleva fare male a nessuno e che il suo intento era quello di raggiungere il ristorante dall'altra parte dell'impianto sciistico. Non si sa come l'anziano sia riuscito a raggiungere la pista con la macchina, fatto sta che questa arrancava sulla neve e lui imperterrito ha continuato a guidarla come se niente fosse.

Le Forze dell'Ordine si sono intenerite e hanno deciso di fare solo una multa di 30 euro.