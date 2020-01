Il Principe Harry dichiara: "Io e Meghan non avevamo altra scelta"

"Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta". È con queste parole che il Principe Harry rompe il silenzio dopo aver abbandonato la Royal Family. Durante un evento di beneficenza che si è svolto a Londra, il Duca di Sussex ha voluto mettere i puntini sulle i e ha risposto a tutti quelli che in questo periodo avevano malignato sui suoi rapporti con Buckingham Palace, e soprattutto con il fratello William.

"Voglio che sentiate da me la verità", ha detto Harry. "Prima di iniziare devo dire che posso solo immaginare quello che potreste aver sentito o forse letto nelle ultime settimane. Per questo voglio che ascoltiate da me la verità, per quanto posso condividere. Non come un principe, un duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più chiara. Io e Meghan abbiamo gli stessi valori. So anche che mi conoscete abbastanza bene da confidare nel fatto che la donna che ho scelto come moglie abbia i miei stessi valori. E' così, ed è la stessa donna di cui mi sono innamorato".

Harry ci tiene a sottolineare il fatto che Meghan non ha in alcun modo influenzato le sue scelte. Tutto quello che hanno fatto lo hanno deciso insieme. Essere indipendenti dalla corona inglese è una soluzione a cui sono arrivati insieme. "Non avevamo nessuna altra opzione", ha continuato il Principe. "Entrambi facciamo tutto il possibile per onorare la bandiera e svolgere i nostri ruoli per questo Paese con orgoglio. Dopo sposati, Meghan e io eravamo eccitati, fiduciosi ed eravamo qui per servire. Per tutte queste ragioni mi dà molta tristezza essere arrivati a questo punto. La decisione che ho preso per me e mia moglie di∫ non è una decisione presa alla leggera. Ci sono stati molti mesi di discussioni, molti anni di battaglie. So che non avevo sempre ragione, ma al punto in cui eravamo, non c'era davvero altra opzione".

È così che il Duca e la Duchessa di Sussex rinunciano a tutto e iniziano una nuova vita, e in molti sono impazienti di conoscere quale sia.