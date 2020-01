86enne evade dagli arresti domiciliari per andare al night club

A 86 anni la sua grande passione è il ballo. È così che un nonnino agli arresti domiciliari decide di evadere per andare a divertirsi un po' in discoteca. Il suo arresto per ricettazione non ha potuto fare nulla per calmarlo un pochino. Lui voleva andare al night club, e così è uscito di casa contravvenendo alla legge. Peccato però che è stato beccato dai Carabinieri di Valledoria, in provincia di Sassari.

Per lui, il giudice ha stabilito nuovamente i domiciliari, probabilmente per la sua età avanzata. L'86enne dovrà dunque presentarsi in tribunale con l'accusa di evasione e si dovrà decidere del suo futuro: carcere o no? L'uomo aveva già già chiesto l’affidamento ai servizi sociali e probabilmente questo suo desiderio verrà esaudito, sempre a causa dell'età.

Quello a cui va incontro potrebbe non essere piacevole. Ma alla fine il nonnino si è divertito e ha passato qualche ora di distrazione in uno dei luoghi che ama di più in assoluto, ovvero la night club... magari anche in compagnia di qualche bella ragazza.