Cinema proietta una pellicola sottotitolata per un bimbo non udente

Una cinema di Taviano, in provincia di Lecce, ha realizzato il desiderio di un bambino non udente di vedere i protagonisti del suo cartone preferito sul grande schermo.

Ricevuta la richiesta, il cinema si è immediatamente attivato, contattando la Warner Bros. Italia per provare a procurarsi una copia sottotitolata del cartone che, in effetti, è stata realizzata apposta per lui e poi proiettata esclusivamente per il bambino.

Commossa da tutto questo impegno, la mamma del bimbo ha pubblicato su Google una recensione in cui ringrazia il direttore e lo staff del cinema per aver realizzato il grande desiderio del suo bambino. "È bellissimo che tutti possano andare a vedere un film, anche le persone speciali", ha concluso la donna.

Il cinema, a sua volta, ha risposto alla recensione, ringraziando la famiglia del bimbo e la Warner Bros. Italia che si è prodigata per realizzare questo desiderio dal punto di vista tecnico (ovvero, fornendo la pellicola con i sottotitoli). L'amministrazione del cinema conclude augurandosi che l'esperienza si possa ripetere anche in futuro e con altre persone speciali.