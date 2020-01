Perde un milione di dollari in 40 secondi: Dan Bilzerian sconfitto da Conor McGregor

Sono bastati quaranta secondi per sferrare alcuni colpi e far cadere k.o l'avversario. E' successo al pugile Conor McGregor che ha sconfitto in questo modo repentino Donald Cowboy Cerrone in un match di UFC. L'incontro si è disputato alla T-Mobile Arena di Las Vegas, in un incontro pieno di vip che siglava il ritorno sul ring del lottatore Conor McGregor, 15 mesi dopo la sconfitta con Khabib Nurmagomedov.

Ma non è finita qui. Il milionario re dei social, amante della bella vita e delle donne, Dan Bilzerian, aveva scommesso contro McGregor, a favore di Cerrone, per un milione di dollari. Un milione andato in fumo in quaranta secondi visto il fulmineo k.o. dato all'avversario. Una sconfitta dura che per Donald Cowboy Cerrone è stata fatale, ma anche per chi aveva puntato su di lui. Il re dei social ha quindi postato un video sulle stories di Instagram in cui mostra il momento esatto in cui scommette e la quantità di denaro perduta in contanti.

Di certo non una giornata fortunata per Dan che si è visto sfumare un cospicuo bottino in meno di un minuto.