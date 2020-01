Capitano Ultimo, il carabiniere che arrestò Totò Riina, ha di nuovo la scorta

Il carabiniere che arrestò Totò Riina avrà di nuovo la sua scorta. Conosciuto con il nome di "Capitano Ultimo", negli ultimi tempi ha ricevuto alcune intimidazioni sospette. È così che il Consiglio di Stato ha deciso di revocare la pronuncia del Tar, che aveva definito la sospensione della protezione.

Gli deve essere garantita la scorta, ha servito lo Stato e ha bisogno di essere protetto. Il 20 febbraio 2020 si terrà la discussione cautelare collegiale dove si deciderà che tipo di provvedimenti adottare. Recentemente, il carabiniere ha ricevuto una lettera all'interno della quale c'era scritto un messaggio minaccioso. La lettera è stata recapitata all'Associazione senza scopo di lucro dedicata a De Caprio, "Volontari Capitano Ultimo Onlus". Su questo fatto, le indagini sono in corso.

Dal canto suo, il carabiniere ha dichiarato: "Grazie a chi mi ha sostenuto. Ho sempre confidato nella magistratura e la decisione di oggi mi conferma che ho fatto bene. Mi auguro che l'amministrazione dell'Interno e della Difesa vogliano assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare la tutela, che non chiedo per me stesso ma per i miei famigliari e colleghi con i quali lavoro ogni giorno".