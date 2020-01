Ha un tumore raro e cerca aiuto su internet: rispondono da USA e Israele

Emilia è una giovanissima mamma di Barletta affetta da una rarissima forma di tumore. Si tratta esattamente di un carcinoma sarcomatoide metaplastico triplo negativo con metastasi. Una diagnosi difficile da accettare e con poche cure. Le 33enne ha lanciato un appello su Facebook e ha chiesto a tutti di aiutarla. Emilia non vuole mollare, ha due bimbi piccoli, vuole continuare a vivere ed è molto determinata.

Ecco l'appello della mamma di Barletta: "Medici, ricercatori, istituti oncologici, associazioni di ricerca e quant'altro... Chiunque possa aiutarmi (nel più breve tempo possibile) a curarmi, anche se fosse solo sperimentazione, si faccia avanti".

In pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo e ha commosso tutti. E qualcuno si è mosso pure. Dopo pochissimi giorni, Emilia ha pubblicato un aggiornamento dove ha annunciato la sua partenza per Tel Aviv per cominciare le prime visite mediche di valutazione. Spiragli anche dagli Stati Uniti, dove stanno iniziando ad analizzare la sua malattia al fine di trovare un trattamento adeguato.