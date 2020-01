Stivaletti anti graffio per gatti: Enpa chiede il ritiro del prodotto

Chi sceglie di accogliere un gatto in casa deve rispettare la natura di questo animale che, come è noto, ha l’abitudine di affilare le proprie unghie, e spesso lo fa su tappeti, ma anche divani e sedie. Per ovviare a questo inconveniente sul mercato sono approdati gli stivaletti anti graffio: un sistema, alquanto discutibile, che non consente al gatto di sfoderare le unghie. Il risultato? Zampette chiuse e arredi salvi.

L’idea, per fortuna, non è passata inosservata all’Enpa che ha chiesto formalmente ad Amazon, il colosso americano che distribuisce gli stivaletti, di rimuovere il prodotto - definito “altamente nocivo per i gatti” - dalla vendita online. Questo aggeggio chiudi zampette è una sorta di involucro in plastica che si fissa agli arti tramite chiavi a morsetto, in modo da impedire al felino l’utilizzo degli artigli.

In una sua nota l’Ente di protezione degli animali precisa: “Si tratta, in sostanza, di un mezzo coercitivo che, se applicato per un periodo di tempo prolungato e non per scopi veterinari finalizzati al benessere dell’animale, provoca inevitabilmente nel gatto uno stato di malessere dovuto all’impedimento motorio. Un impedimento che, a seconda delle condizioni, potrebbe modificare il naturale comportamento del felino al punto da determinare anche un maltrattamento”.

Grazie al tempestivo intervento dell’Enpa se qualcuno dovesse cercare il codice di questo prodotto su Amazon Italia non lo troverà, a differenza di quanto succede in Francia e in Spagna dove vi è ancora la possibilità di accedere alla pagina, ma il prodotto risulta non disponibile.