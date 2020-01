Ecco il panino alla carbonara, l'idea gustosa di un salumificio pugliese

A Cisternino, in provincia di Brindisi (Puglia), c'è il salumificio Santoro, che ha fatto dei salumi della Valle d'Itria in generale, e del capocollo in particolare, una ragione d'essere. Una tradizione lunghissima nel tempo, che non smette mai di stupire, sia per le bontà degli alimenti, sia per le idee che sforda di continuo. È così che è nata la carbonara nel panino! Una ricetta non proprio pugliese, che è stata ripresa e trasformata in street food gourmet. Non vi arrabbiate romani all'ascolto... il panino con la carbonara pugliese non vuole togliere nulla alla ricetta tradizionale. Anzi, vuole proporre un concetto di cucina mordi e fuggi di qualità.

"Il panino alla carbonara con il guanciale Santoro trasformerà casa vostra nel miglior fast food del mondo", fanno sapere dall'azienda. Non dimentichiamo che stiamo parlando del salumificio che ha fatto approdare il capocollo da Harrod's, a Londra... quindi c'è da fidarsi.

Il procedimento della carbonara all'interno del panino è semplicissimo. Tutti possono farlo. Basta prendere gli ingredienti giusti. Bisogna sbattere le uova con sale, pepe e due cucchiai di acqua. Fare cuocere gentilmente le uova fino ad ottenere un composto cremoso. Poi bisogna rosolare il guanciale fino a renderlo croccante, tagliare a scaglie il pecorino romano e unire tutti gli ingredienti all'interno di una focaccia ben calda. Buon appetito!