Tinder, in arrivo il pulsante per lanciare un SOS in caso di brutti incontri

Chi incontrerà persone tramite Tinder a breve avrà una sicurezza in più: la nota app di incontri, infatti, sta per introdurre una nuova funzionalità di emergenza. Si tratta di una sorta di pulsante antipanico, un tasto che basterà premere per lanciare un SOS e chiamare aiuto in caso di brutti incontri. Al momento la nuova funzione sarà disponibile solo negli Stati Uniti e servirà per chiamare il 911.

Le ultime ricerche sui siti e le app di appuntamenti online hanno rivelato che quello della sicurezza è un problema serio, non solo per il rischio di veder violata la propria privacy per il potenziale furto di dati sensibili, ma anche e soprattutto per il rischio reale di incontrare dei malintenzionati. Match Group, azienda che fa capo a molte app di incontri tra le quali anche Tinder, ha rivelato che tra purtroppo tra gli iscritti a questi servizi si celano spesso anche dei predatori sessuali.

Ecco perché il pulsante antipanico è più che mai necessario: sviluppato in collaborazione con la piattaforma Noonlight, gli utenti di Tinder potranno scegliere se aggiungerlo al proprio profilo, dove comparirà un badge, indicando anche le informazioni relative agli appuntamenti, come il luogo e la persona che stanno per incontrare. In caso di pericolo, l’utente potrà premere il pulsante e Noonlight lo inviterà a inserire un codice. Se ciò non verrà fatto, verrà inviato un messaggio e poi una chiamata: in assenza di risposta, verranno allertati i soccorsi e forniti i dati di localizzazione per individuare il luogo dove si trova l’utente in pericolo.

Oltre a questo pulsante, Tinder aumenterà la sicurezza anche in altri modi: l’identità degli utenti verrà verificata mettendo a confronto le foto del profilo con i selfie catturati in tempo reale e poi presto verrà attivata anche una funzione per segnalare i messaggi offensivi.