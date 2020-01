La paura di amare esiste, è una patologia e si chiama filofobia

Sappiamo bene quanto sia difficile superare una crisi amorosa. Tanti giorni passati a piangere ascoltando canzoni tristi, in loop sotto le coperte. Ebbene se anche tu hai avuto una cocente delusione sentimentale, puoi ritenerti fortunato perché non soffri di filofobia. Questa patologia ha un origine psicologica e il termine deriva dal greco: filos che vuol dire amore e fobia, ovvero una forte paura. Chi soffre di questa malattia ha un'ingiustificata e anomala paura di innamorarsi o di amare una persona.

Esiste anche un sito dedicato che si chiama philophobia.info, che definisce in modo chiaro e preciso questo problema: "La scienza medica definisce la filofobia come una paura anormale e persistente di innamorarsi. Questa paura dell'amore non è semplicemente una condizione emotiva angosciante, ma può provocare sintomi fisici reali e persino aumentare l’alienazione di un individuo da familiari, amici, colleghi e vicini. I sintomi della filofobia possono variare dal nervosismo in presenza del potenziale partner, a sentimenti di terrore assoluto alla prospettiva di incontrare qualcuno. Nei casi più estremi, può causare attacchi di panico in piena regola: sudorazione, battito cardiaco irregolare, mancanza di respiro, nausea e un intenso bisogno di sfuggire alla presenza del corteggiatore”.

Secondo gli esperti le cause sono psicologiche e vanno ricercate nei primi anni di vita dell'individuo. La filofobia è di solito dovuta ad una mancanza d'affetto in età infantile. Da adulto il soggetto proverà disagio tutte le volte che un essere umano tenterà di mettersi in relazione con lui: un'autodifesa attivata dall'organismo che associa all'amore la sofferenza.

In sostanza meglio soffrire per amore, che soffrire di filofobia!