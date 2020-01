Vuole suicidarsi, ma scrive per sbaglio alla polizia su WhatsApp: tratto in salvo

Un uomo di 45 anni di Rho (Milano) vuole farla finita. Non ce la fa più, ha problemi di famiglia e ha deciso di togliersi la vita. Un gesto tragico, estremo che il 45enne vuole comunicare alla compagna. Le scrive su WhatsApp, e non si rende conto di sbagliare numero di telefono. Il messaggio disperato arriva a un agente di Polizia che lo intrattiene per alcuni minuti, il tempo necessario per localizzarlo con il gps. E così è stato tratto in salvo.

Su WhatsApp l'uomo aveva scritto: "Non ce la faccio più, ho problemi familiari, mi butto sotto il treno". Parole che raccontano un malessere profondo e che non lasciano spazio a interpretazioni alternative. Il 45enne vuole farla finita con questo mondo e passare in un altro dove non si conosce sofferenza.

Si era recato in stazione ed era seduto vicino ai binari. Le Forze dell'Ordine lo hanno avvicinato e poco dopo lo hanno portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Una storia davvero incredibile che ci mostra un utilizzo della tecnologia diverso e importante.