Molti hanno cercato di capire se il Coronavirus fosse (assurdamente) legato alla birra Corona

Il Coronavirus si sta diffondendo anche fuori dalla Cina, al punto che l’OMS ha ormai dichiarato lo stato di emergenza globale. Per questo motivo si sta diffondendo anche una vera e propria psicosi nei confronti di questo virus: le persone hanno comprensibilmente paura e per questo motivo cercano online informazioni su quanto sta accadendo.

Com’è noto, però, cercare di informarsi su internet significa dover essere in grado di distinguere le fonti attendibili da quelle che non lo sono, scartando dunque quelle che sono le fake news. Purtroppo molte persone hanno delle difficoltà e credono a tutto ciò che leggono. I dati rilevati da Google negli ultimi giorni rivelano una cosa che fa sorridere ma fa anche preoccupare: tantissimi utenti, infatti, hanno cercato chiarimenti in merito a una presunta correlazione tra il Coronavirus e la famosa birra messicana Corona Extra.

La somiglianza del nome ha probabilmente allarmato queste persone, o forse hanno letto qualche notizia satirica o hanno visto qualche meme sull’argomento e lo hanno preso sul serio, al punto da andare a cercare un approfondimento su Google. Le parole più cercate in tal senso sono state “coronavirus beer virus”, “beer virus” e “beer coronavirus”.

Considerando, dunque, il pericolo che altre persone credano a una correlazione tra l’epidemia in corso e la birra messicana, occorre specificare in modo chiaro che: il marchio Corona Extra non ha nulla a che vedere con la diffusione del virus; inoltre, se gli scienziati hanno coniato il nome “Coronavirus”, il motivo risiede semplicemente nella forma della struttura proteica di questo virus, la quale sembrerebbe ricordare quella di una corona.