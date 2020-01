WhatsApp: in arrivo 117 nuove emoji (e una è dedicata agli italiani)

In arrivo 117 nuove emoji per WhatsApp. Faccine divertenti da inserire all'interno dei messaggi per avere una conversazione più originale. Eccole qui.

C'è il boomerang, la bacchetta magica, il mammut, il castoro e anche l'orso polare. Ma anche pattini a rotelle, cuore e polmoni. E tra queste, c'è anche l'emoji "pinched fingers" che è un chiaro riferimento a un modo di fare tutto italiano. Si tratta del gesto che usiamo sempre per dire "ma che vuoi" e che si fa con le dita delle mani unite verso l'alto. Solo chi è italiano può capire.

Le nuove faccine saranno disponibili entro la fine del 2020, più precisamente entro il mese di ottobre.