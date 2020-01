Harry e Meghan: per i bookmakers divorzieranno entro il 2025

Gli inglesi amano scommettere e anche la vita (pubblica e privata) dei membri della famiglia reale diventa spesso oggetto di pronostici e puntate.

Il futuro dei duchi di Sussex non fa eccezione, anzi, secondo il Daily Mail ci sarebbero tantissime scommesse aperte che vedono protagonisti proprio Harry e Meghan.

Si può, ad esempio, puntare sul loro futuro lavoro, dove gli scenari ipotizzati sono davvero tanti: dalla moda al mondo dello spettacolo. Non sono pochi quelli che pensano che l'ex attrice potrebbe tornare a recitare nella serie "Suits", che ha dovuto lasciare sposando Harry: questa scommessa è pagata 21 volte la posta. Mentre una partecipazione dei duchi alla serie "The Crown" verrebbe addirittura pagata con una quotazione 1 a 100! In assoluto, tutti concordano sul fatto che raggiungeranno prestissimo la loro completa indipendenza economica.

Si può scommettere anche sulla possibile adozione di un bimbo (data 7 a 1) e perfino sulla durata del loro matrimonio. Una puntata sul divorzio dei duchi entro il 2025 è pagata soltanto 4 a 1. A quanto pare gli inglesi non credono molto nella solidità di questa unione...

