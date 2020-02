Tenersi per mano fa bene a corpo e mente (e la scienza lo conferma)

Tenersi per mano può avere molteplici effetti benefici, scopriamoli!

La scienza ha confermato che questa semplice azione è in grado di generare ripercussioni positive per corpo e mente. Tenersi per mano avrebbe proprietà calmanti poiché ridurrebbe la quantità di cortisolo, l’ormone dello stress, abbassando la pressione sanguigna e rallentando la frequenza cardiaca.

Quando si intrecciano le dita con quelle dell’altra persona, viene favorito il rilascio dell’ossitocina, l’ormone delle coccole, con l’importante conseguenza di scatenare sentimenti di affetto, fiducia e vicinanza, e dunque il legame con l’altro.

Per una persona anziana e sola, stringere la mano di qualcun altro può avere effetti positivi analoghi a quelli che si avrebbero con l'assunzione di un farmaco. Lo stesso si può dire per le nuove generazioni cresciute senza la sperimentazione del contatto fisico, a causa delle nuove tecnologie e dei dispositivi elettronici, e per questo più avvezzi alle emoticons che alle emozioni vere. Questa carenza di affetto manifestato concretamente può aumentare il rischio di problemi mentali, come ansia e depressione, ma con un gesto semplice e avvolgente come una stretta di mano, possiamo ancora evitare che questo accada.

La scienza ha infine dimostrato, grazie a uno studio su 22 coppie, che tenersi per mano consente la sincronizzazione delle onde cerebrali. Gli esperimenti condotti hanno rilevato come il dolore si riducesse solo quando lui o lei dava la mano al partner. L’empatia che si sprigiona attraverso il tocco, aiutava il cervello a gestire il dolore al meglio, dando così il via ad un effetto analgesico e antidolorifico.