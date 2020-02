Joshua Jackson di "Dawson's Creek" diventerà papà

Joshua Jackson - Pacey di Dawson's Creek per chi non lo ricordasse - e la moglie Jodie Turner-Smith hanno partecipato ai Bafta 2020 in grandissimo stile. La coppia si è presentata in splendida forma, con un dolce segreto da rivelare. In uno splendido abito giallo Jodie, che era fan del marito ai tempi di Dawson's, ha sfoggiato una pancia bellissima: sono in attesa del loro primo figlio.

Sulla loro relazione d'amore sono molto riservati. Ma i loro occhi parlano molto di più di 1000 parole. Sono innamoratissimi e si vede. I due si sono anche sposati lo scorso anno, in gran segreto. Non amano affatto le luci dei riflettori quando si parla di vita privata.

L'attore è stato fidanzato per ben 10 anni con Diane Kruger, ma non aveva mai fatto il grande passo. Poi, una volta conosciuta la star di "Queen & Slim" è stato un fulmine a ciel sereno. Era il 2018 e dopo solo un anno il matrimonio, e ora il primo figlio. Tra l'altro l'attrice ha ammesso di essersi innamorata per la prima volta guardando la serie tv di cui l'attuale marito lavorava.

"La mia prima cotta?", ha dichiarato lei in un'intervista di qualche tempo fa, "Pacey di Dawson Creek! Ero una ragazzina". Eh sì, a volte i sogni si avverano, basta volerlo!