Addio a Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus della storia

Chi è nato negli anni ’80 certamente lo ricorderà: stiamo parlando di Giovanni Cattaneo, ovvero l’interprete del primo Capitan Findus della storia del celebre marchio di surgelati. Con la sua barba bianca e il suo berretto da capitano, Cattaneo divenne famoso come una vera icona delle pubblicità.

Nello spot guidava un peschereccio “attaccato” da pirati bambini, con i quali però riesce a evitare lo scontro offrendo loro il suo “oro”, ossia i famosi bastoncini di pesce.

Oggi Giovanni Cattaneo si è spento all’età di 84 anni: era ricoverato da tempo presso l’Istituto Geriatrico Redaelli di Milano, dopo aver vissuto per anni in una casa popolare del Corvetto, insieme al suo cane. Come raccontato da lui stesso anni fa ai giornali, dopo alcuni problemi economici, Cattaneo è finito in miseria e viveva con la pensione di invalidità.