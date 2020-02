Questo è il panzerotto con la brasciola al ragù: la Puglia nel piatto

Avete mai assaggiato i panzerotti pugliesi? E la brasciola al ragù? I più ghiotti sanno di cosa stiamo parlando. Si tratta di due piatti tipici della cucina pugliese che oggi si incontrano per formare la nuova frontiera dello street food. Un ristorante di Polignano a Mare (Bari) ha avuto l'idea di unire queste due pietanze gustose e di dare vita a un nuovo concetto di cibo da strada, che acquista il sapore del piatto della domenica.

Il panzerotto fritto viene farcito con pecorino, peperoncino, sugo e carne: il risultato è tutto da provare. La cucina pugliese sta avendo un momento di grandissimo interesse. Sono molti i piatti della tradizione, infatti, che vengono rivisitati in maniera contemporanea. Una versione 2.0 delle ricette della nonna, insomma.

E non piacciono solo a noi italiani: vanno fortissimo anche in altre parti del mondo. Da New York, a Toronto a Tokyo, tutti amano assaggiare queste specialità classiche in chiave moderna. Seguendo questo trend, stanno nascendo molte startup che hanno come obiettivo quello di proporre una cucina di qualità, con materie prime selezionate e nel pieno rispetto della stagionalità, senza perdere mai di vista la vita di ogni giorno, che spesso ci costringe a mangiare al volo per strada.