Sara Tommasi torna single: "Uffi, mi sento sola, il fidanzato mi ha lasciata"

Sara Tommasi, dopo essere stata lasciata dal fidanzato, è tornata single e lo annuncia con un post su Instagram che scatena i suoi fan.

La showgirl umbra pubblica un sexy selfie accompagnato da una didascalia inequivocabile: "#uffi mi sento sola soletta ... il fidanzato mi ha lasciata", con tanto di cuore spezzato e faccina triste.

Visualizza questo post su Instagram #uffi mi sento sola soletta ... il fidanzato mi ha lasciata Un post condiviso da Sara Tommasi Dj (@officialtommasi) in data: 6 Feb 2020 alle ore 5:01 PST

Inutile dire che in tantissimi hanno reagito al suo sfogo, qualcuno dando dello "stupido" all'ormai ex fidanzato che si è lasciato sfuggire una così bella ragazza. Molti altri, invece, hanno approfittato della situazione, candidandosi per rimpiazzare l'ex.

Dopo un periodo decisamente difficile, Sara ha cambiato vita e oggi si sente una persona nuova. La sua intenzione, però, è quella di non lasciare il mondo dello spettacolo. Recentemente, infatti, la showgirl si è candidata per entrare a far parte del cast della prossima edizione de "L'Isola dei Famosi".

(Credits photo: Instagram/officialtommasi)