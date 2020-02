Lebron James replica la celebre schiacciata di Kobe Bryant

La morte di Kobe Bryant avvenuta pochi giorni fa per un incidente in elicottero ha sconvolto il mondo dello sport e, in particolare, quello dell’NBA, di cui lui è stato un campione. La sua ex squadra, i Los Angeles Lakers, gli ha reso omaggio in più modi e l’attuale campione, Lebron James, nei giorni scorsi gli ha dedicato un commovente messaggio d’addio.

Durante l’ultima partita allo Staples Center di Los Angeles, invece, Lebron lo ha omaggiato, seppur probabilmente per caso, segnando in modo incredibile, con una schiacciata che ai tifosi ha ricordato molto il grande canestro che 19 anni fa fece Kobe Bryant contro Sacramento, proprio nello stesso stadio.

Ecco perché, dopo la partita, i Los Angeles Lakers hanno pubblicato sui loro profili social un video che accosta le meravigliose schiacciate dei due campioni, due azioni simili che denotano la grandezza di questi due campioni. Lebron James non poteva che dedicarla a Kobe: “Per te, fratello mio”, ha scritto su Instagram, pubblicando anche lui il video.