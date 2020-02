Questo bimbo è nudo alla finestra e i vicini mandano la foto alla madre: lo scambio è esilarante

I bambini una ne pensano e cento ne fanno. C'è qualcuno però che ne fa più degli altri. Come Dax, un bambino di 2 anni, molto giocherellone. Il piccolo ha fatto un bello scherzetto sia ai genitori che ai vicini di casa. In pratica di è affacciato alla finestra e ha guardato fuori. E fin qui niente di strano, se non fosse per il fatto che lo ha fatto nudo. Avete capito bene, si è spogliato e si è avvicinato alla finestra senza un vestito addosso.

In quel momento sono passati i vicini che, vedendo la scena e conoscendo le marachelle del piccolo, hanno scattato la foto e l'hanno inviata a Jeni, la madre. Ricevuto lo scatto, la donna ha fatto l'unica cosa sensata che poteva fare... si è messa a ridere a crepapelle e ha pubblicato l'immagine su Facebook: lo scambio di messaggi tra lei e la vicina è davvero divertente.

"A volte pensi che la tua vita sta andando per il verso giusto e poi ti arriva un messaggio come questo dalla tua vicina", ha scritto la madre condividendo lo scatto. La donna ha poi raccontato che nel momento in cui Dax si è mostrato nudo alla finestra, lei era sotto la doccia e non si è accorta di nulla. Uscendo dal bagno, Jen ha trovato il figlio disteso sul letto, così come lo aveva lasciato, con i vestiti addosso. Quando le è arrivata la foto non ha potuto trattenere le lacrime dalle risate.