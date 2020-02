Ragazzo brucia 3 chiese per farsi conoscere come musicista Black Metal

Holden Matthews, un 22 enne originario della Lousiana, fra il 26 marzo e il 4 aprile 2019, ha dato alle fiamme tre chiese per "promuoversi fra i fan del Black Metal". Il ragazzo è infatti un musicista black metal e aveva in mente di utilizzare le immagini dei roghi come copertina del prossimo album della sua band "Pagan carnage" (Massacro Pagano). Alcuni scatti erano stati inviati ad un amico in India. Secondo la polizia, le "reazioni positive" ricevute sui social, avevano spinto il ragazzo a continuare nel suo macabro obiettivo.

Holden Matthews viene da una buona famiglia: è il figlio del vicesceriffo e si è dichiarato colpevole in tribunale, racconta il Washington Post. La sentenza è attesa per maggio: rischia fino a 70 anni di carcere. Un'idea che gli è venuta perché voleva imitare il musicista scandinavo Varg Vikernes, meglio noto come Burzum, che negli Anni Novanta è diventato celebre per lo stesso atto vandalico: anche lui bruciò delle chiese in Scandinavia e filmò tutto in un documentario. I genitori di Matthews hanno raccontato agli inquirenti che il figlio aveva visto questo documentario sulla vita di Vikernes, due mesi prima degli incendi. Ma a tradire il ragazzo è stata la voglia di vantarsi dei roghi sui social network, inviando foto e video alla sua cerchia di amici, e accompagnando i messaggi ai testi delle canzoni che erano state ispirate dalla visione delle fiamme. Matthews aveva ricevuto grandi apprezzamenti sulle sue pagine social e per questo è stato ben presto intercettato dagli inquirenti che l'hanno smascherato.