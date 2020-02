F1: rinviato Il Gran Premio in Cina a causa del Coronavirus

Dopo le voci che si rincorrevano, è diventato ufficiale: la gara di Formula 1 del 19 aprile a Shanghai, in Cina, è stata ufficialmente rinviata a causa dei rischi collegati alla diffusione del coronavirus. Non c'è ancora una data per il posticipo e per il momento il Gran Premio in Cina è stato sospeso.

La FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, in accordo e spinta dalle richieste delle autorità cinesi, ha infatti ufficializzato il rinvio della gara, a causa del virus che in Cina ha già causato più di 1000 decessi. "Ci auguriamo di poter correre in Cina quanto prima possibile, esprimendo i nostri auguri per il meglio alla popolazione locale in questo momento difficile", sottolinea la nota della Federazione Internazionale, confermando che al momento non è stata fissata alcuna data alternativa. Secondo il comunicato ufficiale della FIA inoltre, "Tale decisione è stata adottata per garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte nell'evento e dei tifosi. FIA, Formula 1, Camf, autorità locali, promotori e team, continueranno a lavorare per individuare potenziali altre date per il Gran premio nel corso dell'anno, qualora la situazione dovesse migliorare. La situazione globale relativa al virus continuerà a essere monitorata dalla Federazione per quanto riguarda altri eventi sportivi".

Per il momento quindi niente Gran Premio per la sicurezza di tutti i partecipanti.