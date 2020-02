Lo straordinario amore di Tom Hanks per sua moglie Rita Wilson

Tom Hanks e Rita Wilson si sono innamorati nel 1985 sul set del film Un ponte di guai. Allora lui era sposato con Samantha Lewes, da cui aveva avuto due figli. Ma il colpo di fulmine è stato più forte di qualsiasi ostacolo.

Oggi la coppia è sposata da 35 anni, ha avuto due figli (Chester e Truman Theodore) e continua ad essere incredibilmente solida e affiatata nonostante le avversità vissute, come il tumore al seno di lei e i problemi di dipendenza del figlio Chester.

Ritirando il premio alla carriera sul palco dei Golden Globe 2020, lo scorso gennaio, Hanks, emozionatissimo, le ha dedicato il riconoscimento trattenendo a stento le lacrime: "Sono un uomo fortunato con una famiglia come questa seduta in prima fila. Una moglie fantastica in tutti i sensi, che mi ha insegnato cos'è l'amore".

Ma non è stato sempre tutto facile. La loro vita è stata messa a dura prova nel 2015, quando Rita è stata sottoposta a una doppia mastectomia: "Non sai mai come reagirà il tuo partner in una situazione come questa", ha raccontato. Ma Tom è sempre rimasto accanto a lei: "un pilastro" in quel momento difficile.

Ripensando a tutto quello che le è accaduto e alla fortuna che ha avuto nel poter contare su un uomo come suo marito, Rita ha scritto su Instagram: "Quando stavo attraversando le cure e gli interventi chirurgici, l'unica cosa che volevo davvero dire alla gente è che ci sono ancora momenti in cui provi amore e sorridi".

Nel 2017, annunciando che Rita aveva ufficialmente sconfitto il cancro, Tom ha dichiarato: "Quello che è sorprendente è quanta forza può esserci in un periodo di tempo così breve, noi siamo stati davvero fortunati".

(Credits photo: Instagram/ritawilson)