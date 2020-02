Arriva il gadget che ti dice cosa indossare in base alle previsioni meteo

Quante volte ti capita di guardale le previsioni del tempo per capire come conviene vestirti? Sarà necessario portare l'ombrello? Meglio mettere la giacca oppure l'impermeabile?

Una startup coreana ha risolto il problema progettando Weathery, un pratico dispositivo che risponde proprio a questi dubbi: basta infatti solo una rapida occhiata prima di prepararsi ad uscire.

Ma come funziona? Semplicissimo. Weathery è un apparecchio che utilizza una serie di icone per suggerirti come vestirti in base al tempo previsto per la giornata. Se è prevista pioggia, sul display comparirà un omino stilizzato con impermeabile e ombrello. Se la temperatura scende sotto i 5 gradi, l'omino indosserà giubbotto e cappellino. Se è previsto un livello di raggi UV al di sopra della media, l'omino indosserà gli occhiali da sole. Insieme all'omino abbigliato ad hoc sul display è visibile anche la temperatura percepita e la classica icona del meteo (come sole, nuvola, pioggia etc).

Il gadget può essere installato in ogni angolo della casa, dal momento che è wireless, e la batteria ha un'autonomia di circa un anno, il tutto per un costo di soli 19$.

(Credits photo: weathery.net)