Arriva il libro con i disegni di Jason Momoa da colorare (come antistress)

Si intitola “Crush and Color – Jason Momoa: A Coloring Book of Fantasies With an Epic Dreamboat” ed è un libro da colorare dedicato all’attore interprete di Aquaman. L’idea geniale che farà felici le fan di Momoa è di un illustratore italiano: stiamo parlando di Maurizio Campidelli, un disegnatore romagnolo che nella sua carriera ha lavorato, tra gli altri, anche per il Gruppo Editoriale Jackson.

Il libro da colorare di Jason Momoa riduce lo stress ed è in vendita #JasonMomoa : https://t.co/OkTsHbwI14 pic.twitter.com/YU4cvG1kKh — Keblog (@KeblogIT) February 14, 2020

Campidelli è appassionato di letteratura fantasy e ha realizzato anche le copertine di diversi romanzi di questo genere letterario. Poi ha inventato i libri da colorare dedicati agli attori: prima di quello su Momoa, infatti, ha pubblicato anche quello su Keanu Reeves e su The Rock.

“Scappa nell’utopia selvaggia con la tua star preferita – si legge nella descrizione del libro disponibile su Amazon – questo libro è una raccolta di sogni ad occhi aperti che prendono vita sulle pagine da colorare. Immergetevi in 35 disegni unici e realistici: in ogni pagina è stato catturato il fascino disinvolto di Jason e il suo irresistibile vigore”.

@thekatiewilson boy Katie, have I found the activity book for you! The Jason Momoa Crush & Color Fantasy book! Now you too can color Jason Momoa as he takes a bath, rides a horse, lays in bed, and other such "fantasies" like home repair hahaha pic.twitter.com/h1EZFn7mjR — KEVIN HELGERSON (@KEVINHELGERSON) January 17, 2020

Ogni tavola ritrae Jason Momoa in una posa ripresa da una foto ma con un’ambientazione diversa: in una, ad esempio, fa il bagno, in un’altra falcia il prato, in un’altra ancora guida una barca, oppure sta sdraiato sul letto e così via. Colorare i disegni sarebbe un’attività antistress anche per gli adulti, dunque sicuramente le fan dell’attore di Game of Thrones apprezzeranno l’idea.