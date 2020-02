Un genitore su 4 non farebbe più figli: troppo difficile gestire una famiglia

Fare figli è una scelta complicata e difficile da portare avanti. Molti genitori la pensano così. Infatti secondo un sondaggio di Swg un genitore su quattro, ovvero una coppia su sei, non rifarebbe un figlio se potesse tornare indietro perché è una decisione che comporta troppi sacrifici. In primo luogo perché bisogna rinunciare al tempo libero per dedicarlo ai figli. Ma non solo. Sempre secondo il sondaggio, l'insicurezza economica per crescere dignitosamente dei figli è al primo posto delle necessità dei genitori. La soluzione per loro sarebbe poter beneficiare di maggiori sgravi fiscali e rendere i servizi per bambini economicamente più accessibili. L'analisi dimostra anche che il 67% degli intervistati dice tuttavia che senza un figlio la vita di una persona è incompleta, una percentuale che scende al 57% per la generazione tra i 25 e i 44 anni.

In Italia secondo i recenti dati Istat, la generazione dai 25 ai 44 anni, ha smesso di fare figli. Un problema evidenziato da tempo che sembra diventare sempre più un'emergenza. Lo studio di Swg rivela chiaramente come sia difficile gestire una famiglia in un'epoca dove i ritmi di lavoro sono sempre più frenetici e le garanzie economiche sono troppo labili. Nonostante essere genitori sia una delle esperienze più belle nella vita di un essere umano, le persone sembrano essere più attente alla sicurezza economica che un figlio dovrebbe necessariamente avere per crescere bene.