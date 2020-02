Profezia Coronavirus, in un libro del 1981 si legge: "Un virus letale da Wuhan"

Quello che si legge in un libro thriller uscito nel 1981 ha dell'incredibile. Nelle pagine c'è un chiaro riferimento a un virus letale creato in laboratorio nella città di Wuhan. Praticamente una profezia. A scrivere il romanzo 39 anni fa è stato Dean Koontz, scrittore americano, e il testo si chiama "The Eyes of Darkness". Ecco quali sono le parole esatte: "Uno scienziato cinese di nome Li Chen fuggì negli Stati Uniti, portando una copia su dischetto dell’arma biologica cinese più importante e pericolosa del decennio. La chiamano ‘Wuhan-400’ perché è stata sviluppata nei loro laboratori di RDNA vicino alla città di Wuhan ed era il quattrocentesimo ceppo vitale di microorganismi creato presso quel centro di ricerca".

Il riferimento chiaro al Coronavirus non è passato inosservato e spaventa anche un po'. Il potere delle scrittura oltrepassa i decenni e arriva ai giorni nostri più attuale che mai. E, soprattutto, molto veritiero. Ma c'è dell'altro. Proseguendo nella lettura, si nota un altro passaggio allarmante: "Intorno al 2020 una grave polmonite si diffonderà in tutto il mondo, in grado di resistere a tutte le cure conosciute".

Di casi come questo ce ne sono altri, e ogni volta circostanze del genere ci stupiscono. È normale che tra milioni di storie e vicende qualcuna - nata dalla fantasia degli scrittori - si riveli poi una realtà. E parlare di profezia è il passo successivo e inevitabile.

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl — Nick Hinton (@NickHintonn) February 16, 2020

(Fonte: snopes.com)