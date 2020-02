Il bellissimo modello David Gandy compie 40 anni

Ha un fisico mozzafiato e uno sguardo che lascia senza parole. E in più, è l'unico uomo al mondo che sta bene con il costume slip bianco. Stiamo parlando di David Gandy, il meraviglioso modello di Dolce&Gabbana, conosciuto per essere il protagonista del famoso spot di un profumo. Al suo fianco c'era Bianca Balti, anche lei stratosferica.

Il 19 febbraio scorso, David ha compiuto 40 anni e non possiamo non dedicargli un pensiero. E tutti i nostri più sinceri auguri! Lo statuario 40enne è diventato famoso grazie alla pubblicità in gommoncino al largo dell'isola di Capri, mostrando un lato B da urlo. Quasi per caso è diventato modello e ora è conosciuto in tutto il globo. Nel 2001, David partecipò a un concorso per fotomodelli: tutto ciò a sua insaputa, perché fu un amico a iscriverlo di nascosto. Neanche a dirlo, mister slip bianco vinse!

La sua carriera iniziò lavorando con marchi come Stefanel, Carolina Herrera ed Ermenegildo Zegna. Poi Dolce&Gabbana lo notarono e da lì ebbe un successo planetario. Oggi il 40enne lavora come modello, fa servizi fotografici a destra e a manca, ha ricevuto svariati premi e riconoscimenti. Nel tempo libero gli piace correre in auto, tanto che è stato scelto da Jaguar come Brand Ambassador. Inoltre, ama scrivere. Insomma, è un uomo dai 1000 volti... e sono tutti bellissimi!

La sua vita privata è molto privata. David non ama molto le luci dei riflettori quando si parla di privacy. Ha una compagna, Stephanie Mendoros (donna fortunata!), che fa l'avvocato, e una figlia di appena un anno, di nome Matilda.