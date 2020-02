Questo maestro insegna ai bimbi a difendersi da un tentativo di rapimento

I recenti fatti di cronaca mostrano quanto (soprattutto in certi Paesi) i rapimenti di bambini siano purtroppo ancora una orribile e concreta realtà. Così in Messico, dove la criminalità raggiunge livelli molto alti, per contrastare episodi di questo tipo, i bambini vengono preparati a difendersi.

Questo video, girato in una scuola di Nopalera a Città del Messico, mostra un insegnante di educazione fisica che, oltre ad insegnare la sua disciplina ai bambini, insegna loro anche come comportarsi qualora fossero vittime di un tentativo di rapimento.

Il maestro mostra come anche un bambino (dalla corporatura decisamente ridotta rispetto a quella di un adulto) può efficacemente opporre resistenza. La tecnica mostrata consiste nell'appendersi al gomito dell'adulto e incrociare le gambe intorno a quelle del rapitore, impedendogli di muoversi agevolmente.

Questa tecnica, che per ovvi motivi non può neutralizzare il rapitore, è finalizzata a guadagnare tempo mentre si chiede aiuto gridando.

(Credits photo: Facebook/pontepila.nopalera.3)