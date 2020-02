Jurassic World 3, tornerà anche lui: il Tim che tutti ricordiamo

Come si vocifera da tempo, a breve il cast originale di “Jurassic Park” dovrebbe riunirsi per girare il nuovo capitolo della saga di “Jurassic World”. Oltre a Sam Neil, Laura Dern, Jeff Goldblum, rispettivamente nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, ci sarà anche Joseph Mazzello.

Per chi non lo ricordasse, si tratta del giovane attore che nel 1993 interpretò il piccolo Timothy Murphy detto Tim, ossia uno dei nipoti del magnate John Hammond che fu costretto a scappare da famosi dinosauri del parco a tema. È stato lo stesso attore ad anticipare la sua partecipazione al nuovo film con un tweet: «Penso che sia ora di rimettersi a lavoro – ha scritto – che ne dite ragazzi?».

I think it’s time to get back to work. What do you say gang?