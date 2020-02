Sapete come nasce la Leggenda del Ponte Arcobaleno, il paradiso dei cani?

Il ponte dell'arcobaleno è il paradiso dei cani. È qui, infatti, che vanno i nostri amici a 4 zampe quando lasciano la vita terrena. La leggenda di questo luogo si tramanda da tantissimo tempo, ed è dolcissima. Forse non tutti sanno da cosa deriva questa credenza, qual è il suo significato e chi l'ha inventata.

La storia del ponte dell'arcobaleno è arrivata fino a noi dagli Indiani d’America. Sono stati loro, infatti, che per la prima volta hanno parlato di questo luogo meraviglioso, che i cani attraversavano per la loro vita eterno. Un posto magico, incantato, dove tutti i nostri amici fedeli potevano continuare a proteggerci da lontano. È così che questa leggenda è arrivata in altri paesi, pur non avendo radici precise.

Quando muoiono, i cagnolini passeggiano su questo ponte, che è un arcobaleno appunto: è un ponte bellissimo e loro sono felicissimi. Il dolore che affligge i padroni in un momento così brutto, trova pace e consolazione nel pensare che loro ci sono e continueranno ad amarci per sempre. E un giorno sarà possibile anche riabbracciarli. Ritroveremo sempre quella codina scodinzolante e il nasino umido a farci compagnia e a tirarci su il morale quando ne abbiamo bisogno.

Ecco come inizia la storia del ponte dell'arcobaleno: "Proprio alle soglie del paradiso, esiste un luogo chiamato il ponte dell'arcobaleno. Quando muore un animale che ci è stato particolarmente vicino sulla terra, quella creatura va sul ponte dell'arcobaleno".

In questo luogo fantastico, i nostri amici a 4 zampe sono felici, hanno acqua e cibo in abbondanza, possono giocare con altri cagnolino, non fa mai né troppo caldo né troppo freddo. È qui che vivono nell'attesa di rivedere negli occhi il loro amico umano.