Gwyneth Paltrow in aereo con la mascherina: “Ho già vissuto questo film”

Gwyneth Paltrow, probabilmente per ragioni di lavoro, deve recarsi a Parigi: visto che è costretta a spostarsi, ha deciso di proteggersi dal Coronavirus come possibile, ad esempio indossando una mascherina durante il volo verso la capitale francese.

Su Instagram l’attrice ha pubblicato una foto che la ritrae proprio a bordo dell’aereo e con la mascherina che le copre naso e bocca. «In viaggio verso Parigi – scrive nel post – Paura? Prudenza? Panico? Paranoia? Pandemia? Propaganda? Paltrow sta semplicemente cercando di avanti e ha deciso di dormire con questa cosa sull’aereo. Ho già vissuto questo film. State al sicuro. Non vi stringete le mani. Lavatevi le mani frequentemente».

L’attrice si riferisce a “Contagion”, film nel quale è stata protagonista nel 2011 insieme a numerose altre star, come Maron Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Kate Winslet e Bryan Cranston. Paradossalmente, la storia raccontata in quel film è davvero molto simile alla realtà che stiamo vivendo in questi giorni: un virus sconosciuto e originato da animali come pipistrelli e maiali si diffonde da Hong Kong creando un’emergenza globale.