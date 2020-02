Hachiko ha ritrovato il suo "amico umano": la statua che li celebra insieme

Tutti conoscono la storia di Hachiko, il più famoso cane giapponese considerato emblema di affetto e lealtà. Hachi, dopo la morte improvvisa del suo padrone, il professore Hidesaburō Ueno, continuò per i successivi 10 anni ad attenderlo invano alla stazione di Shibuya dove il professore prendeva il treno tutti i giorni.

Proprio in questa stazione, per omaggiare la sua lealtà, è stata eretta la celebre statua del cane triste. Ma non tutti sanno che sempre a Tokyo c'è anche un'altra statua che ricorda Hachiko. Ma, a differenza di quella più famosa, lo rappresenta felice durante un incontro con il suo amato padrone, Hidesaburō Ueno.

La statua di Hachiko con Ueno si trova nel campus dell’Università Imperiale di Tokyo, al dipartimento di agraria. Proprio dove per 20 anni ha lavorato Hidesaburō Ueno, professore di ingegneria agricola.

Il corpo di Hachiko oggi si trova al Museo Nazionale di Natura e Scienza, anche se alcune sue ossa sono sepolte accanto alla tomba del professor Ueno nel cimitero di Aoyama. In Giappone il ricordo di questo cane è ancora molto vivo e ogni anno l'8 aprile viene organizzata una cerimonia in sua memoria, proprio come si fa con un eroe.

(Credits photo: matcha-jp.com)