Leonardo DiCaprio indica la strada ad un turista (che non lo riconosce)

Non è passato molto tempo da quando ha fatto il giro del mondo la notizia del salvataggio in mare di un naufrago da parte di Leonardo DiCaprio, che si era attivamente prodigato per ritrovare l'uomo a seguito di una segnalazione.

Ora l'attore torna a far parlare di sé per un altro gesto, forse meno plateale, ma altrettanto gentile e altruista. DiCaprio, infatti, è stato paparazzato mentre dà indicazioni ad un turista che si è perso tra le strade di New York, esattamente come un qualunque cittadino.

DiCaprio era nel West Village (un quartiere di Manhattan) in compagni di Kevin Connolly quando si è imbattuto nell'uomo spaesato che, cartina della città alla mano, non sapeva proprio come orientarsi. L'attore indossava cappellino da baseball ed una felpa con cappuccio sollevato.

Visualizza questo post su Instagram New pict of Leo #leonardodicaprio Un post condiviso da Leonardo DiCaprio (@leonardo_dicaprio_fanspage__) in data: 25 Feb 2020 alle ore 10:14 PST

A giudicare dalle foto, sembrerebbe che il turista non abbia assolutamente sospettato che stava parlando con una celebre star di Hollywood. Famoso o no, Leonardo non si è sottratto al suo dovere di buon cittadino e, ancora una volta, ha dimostrato di essere un vero gentiluomo.

(Credits photo: Instagram/leonardo_dicaprio_fanspage__)