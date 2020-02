I nonni sono i pilastri delle famiglie italiane, lo conferma l'Istat

Instancabili, sempre pronti è sorridenti. Sono loro i veri supereroi delle famiglie italiane: i nonni. Lo sapevamo già, ma ora arriva anche l'Istat a confermarlo. Madri e padri fanno conto su di loro per i figli fino ai 10 anni di età. Si trasformano in baby sitter d'eccezione e i nipotini li adorano. Grazie alla presenza dei nonni, i genitori riescono meglio a gestire la vita lavorativa e privata. E per quelli che ce li hanno lontani, o che li hanno persi, tutto diventa un po' più difficile.

Perché un nonno/a sa quello che deve fare in tutte le situazioni e in più si aggiunge l'amore sconfinato che provano nei confronti dei figli dei loro figli. Per loro è un piacere, prima che un impegno. I nonni permettono soprattutto alle donne di continuare a lavorare. I dati in merito sono disarmanti: il 20% delle donne del Sud Italia rinuncia all'occupazione per la famiglia. E qui entrano in gioco loro, i veri pilastri della nostra società.

L'Istat dice: "Nei casi in cui entrambi i genitori sono occupati, se ne prendono cura i nonni nel 60,4% dei casi quando il bimbo più piccolo ha 2 anni; nel 61,3% quando ha da 3 a 5 anni e nel 47,1% se più grande. Valori che superano il 65% nel caso del Mezzogiorno. Più della metà delle donne occupate (54,1%) svolge oltre 60 ore settimanali di lavoro retribuito e/o familiare (46,6% gli uomini)".