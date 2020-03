Chiara Ferragni lancia la sua linea di biscotti ed è subito polemica

Chiara Ferragni ha appena annunciato una nuova collaborazione: la nota influencer ha avviato una partnership con Oreo, la famosa azienda multinazionale che produce i biscotti al cacao con ripieno alla crema. È stata la stessa Chiara a renderlo noto su Instagram: il noto brand produrrà una linea di biscotti in edizione limitata e il classico packaging di colore blu sarà ridisegnato per l’occasione.

Come si può notare dalla foto condivise sui social, sulla confezione dei biscotti è stato inserito anche l’occhio che rappresenta il logo dell’influencer: «Sapete che Oreo è il biscotto numero uno al mondo? – scrive Chiara nel post di presentazione – ecco perché ho deciso di collaborare con questa azienda per creare Oreo by Chiara Ferragni limited edition».

Inutile dirlo, non appena l’influencer ha annunciato la partnership sono arrivate le critiche: il timore è che l’edizione limitata di Oreo venga venduta a prezzi esorbitanti, un po’ come accadde per l’acqua Evian qualche tempo fa. In realtà, Ferragni avvisa: «Sarà disponibile nella maggior parte dei supermercati nelle prossime due settimane – sottolinea in un altro post - e avrà lo stesso prezzo delle normali confezioni di Oreo».

Il set da tre confezioni di biscotti dovrebbe costare sugli 8 dollari ma su Ebay c’è già chi prova a guadagnarci vendendole a cifre da capogiro. In ogni caso, per saperne di più bisognerà attendere l’arrivo nei supermercati del prodotto: nel frattempo, l’influencer moglie di Fedez ha spiegato anche acquistando due tubi di Oreo firmati da lei sarà possibile partecipare all’estrazione di uno dei capi realizzati per l’occasione e appartenenti alla Chiara Ferragni Collection.