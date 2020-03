Chiara Biasi è (di nuovo) bufera, sul Coronavirus dice: "Nessuno che mi sta sul ca**o che muore"

Chiara Biasi è di nuovo sotto l'occhio polemico della rete. L'influencer, dopo essere passata alla storia affermando che lei per 80.000 euro non si alza la mattina, ne ha combinata un'altra delle sue. Questa volta c'entra il Coronavirus. La ragazza ha pubblicato una storia su Instagram di una chat con un amico nel quale si legge: "nessuno che mi sta sul ca**o che muore". L'argomento si riferiva al fatto che Milano in questo periodo è blindata e lei non ce la fa più in questa situazione. Il web si è scagliato contro di lei, al punto che la storia è stata prontamente rimossa. Ma qualcuno l'ha screenshotatta e l'ha divulgata in rete.

Scherzare su un argomento così serio non è proprio indice di intelligenza. L'influencer probabilmente non ha considerato la bufera che poteva scagliarsi contro di lei. Anche se le cose che ha scritto non le pensa davvero (e vogliamo sperare che sia così), ci sono persone che perdono i loro cari a causa del Coronavirus. Chiara, insomma, non ha dato proprio un bell'esempio.