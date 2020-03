Seggiolini anti-abbandono: scattano le sanzioni per chi non è in regola

Da venerdì 6 marzo scattano le sanzioni per chi non si è ancora messo in regola con le nuove disposizioni che impongono l'utilizzo di seggiolini anti-abbandono per il trasporto di bambini fino ai 4 anni.

Il rischio in caso di trasporto non regolare è quello di incorrere in multe da 83 euro (che possono essere ridotte a 53 euro in caso di pagamento entro 5 giorni dalla ricezione della notifica) e nella decurtazione di 5 punti dalla patente. Ma non è tutto, perché alla seconda infrazione nell'arco di due anni l'automobilista incorrerà anche nella sospensione della patente per due mesi.

Il tema è molto delicato e le disposizioni sono finalizzate a garantire la sicurezza dei più piccoli durante il trasporto in auto, per evitare nuove tragedie, come quelle dei bambini dimenticati in auto o degli incidenti fatali in caso di trasporto non regolare (come accaduto proprio di recente).

Per quanto riguarda l'acquisto dei dispositivi a norma, va detto che ne esistono varie tipologie. Ci sono dispositivi anti-abbandono integrati nei nuovi seggiolini a norma, ma anche tappetini da integrare nei seggiolini di cui già si dispone. In ogni caso sulla piattaforma bonuseggiolino.it è possibile richiedere un contributo statale di 30 euro per l'acquisto di un dispositivo a norma.

