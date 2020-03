Cane si perde e va alla Polizia per denunciare la sua scomparsa

Sui social sta diventando virale una storia che ha dell’incredibile. La vicenda è accaduta a Odessa, in Texas, e vede come protagonista un bellissimo e simpatico cagnolone che si era smarrito. Sembrerà assurdo, eppure il cane è andato alla Polizia, quasi come se volesse denunciare la sua stessa scomparsa per far sì che i suoi padroni potessero ritrovarlo.

A raccontare la vicenda è il sergente Rusty Martin: è stato proprio lui, infatti, a trovare il cane alle prime ore del mattino. L’animale si è letteralmente affacciato allo sportello dell’agente, quasi come a volergli davvero dire qualcosa e chiedere aiuto. L’uomo l’ha anche fotografato e ha condiviso le foto sui social: il cane aveva il collare ma non c’era alcuna medaglietta di riconoscimento.

Il cucciolo si è poi lasciato coccolare dagli agenti e ha giocato con loro, mentre qualcuno intanto svolgeva le dovute ricerche per ritrovare il padrone. Ma alla fine l’animale è uscito ed è tornato da solo a casa: «È uscito dalla nostra sede con la stessa velocità con cui era entrato – ha raccontato in seguito il sergente - Il proprietario ci ha scritto sui social il giorno successivo per dire che quello era Chico e che era tornato a casa. E che viveva a circa un chilometro e mezzo dalla stazione di polizia».