Vanessa Bryant, foto di famiglia davanti al murales dedicato a Kobe e Gigi

Lo scorso 26 gennaio il grande campione della NBA, Kobe Bryant, sua figlia Gigi e altre persone che erano con loro hanno perso tragicamente la vita in un incidente in elicottero. La scomparsa prematura del grande campione ha sconvolto il mondo ma adesso sua moglie, Vanessa Bryant, sa di dover andare avanti e di doverlo fare soprattutto per le sue figlie.

Ecco perché, nonostante il dolore, Vanessa cerca di continuare a sorridere per andare avanti e per insegnare alle sue figlie a non arrendersi. Oggi, quasi come a lanciare un messaggio di speranza, Vanessa ha pubblicato una bellissima foto su Instagram: lo scatto ritrae lei e le sue figlie davanti al murales commemorativo realizzato come omaggio a Kobe e Gigi.

Nel post Vanessa ha poi pubblicato le parole di “Smile”, celebre canzone di Nat King Cole, un brano che invita, appunto, a non smettere mai di sorridere, nonostante la tristezza o le difficoltà della vita.