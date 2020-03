Lei sarebbe la sosia di Scarlett Johansson (scoperta su TikTok)

Scarlett Johansson, una delle attrici più affascinanti e talentuose al mondo, nonostante il suo fascino ineguagliabile, ha una sosia molto simile a lei. Si tratta di una ragazza afroamericana, che risponde al nickname di k.leefox su TikTok, che in queste ore sta spopolando in rete per la sua somiglianza con l'attrice statunitense. Nei suoi video, ricondivisi su Twitter da diversi utenti, la sosia di Scarlett chiede un parere, mettendosi a confronto con la diva di Hollywood con alcune immagini tratte dai suoi film più famosi. La ragazza assomiglia oggettivamente molto all'attrice se non fosse per i capelli scuri e l'incarnato olivastro. E' indubbiamente molto simile a lei, basta guardare questo video.

Gli utenti di TikTok hanno notato subito una grande somiglianza tra k.leefox e Scarlett Johansson, ma le immagini che sono diventate virali hanno dato vita a qualche dibattito tra i fan. Come qualcuno che ha scritto: "Alla fine Scarlett Johansson ha raggiunto il suo obiettivo ed è diventata una donna di colore.", visto che qualche anno fa aveva rifiutato di interpretare alcuni ruoli per così dire "scomodi", come per esempio il gangster transgender Dante 'Tex' Gill, ruolo rifiutato dopo che la comunità LGBTQ si era opposta.