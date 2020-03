Coronavirus, positivi anche Tom Hanks e sua moglie Rita

Il Coronavirus purtroppo non risparmia nessuno. Tutti siamo delle potenziali vittime, ecco perché è importante rimanere a casa. In queste ultime ore sono diversi i personaggi famosi che hanno dichiarato di essere stati contagiati. Tra questi, l’ultimo è stato l’attore Tom Hanks, il quale, qualche ora fa, sui social ha spiegato di essere risultato positivo al test, così come sua moglie, l'attrice, produttrice e cantante Rita Wilson.

“Ciao a tutti – ha scritto nel post – io e Rita siamo in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo un raffreddore e qualche dolore muscolare. Rita aveva i brividi che andavano e venivano e anche una leggera febbre. Per fare le cose nel modo giusto, come è necessario in tutto il mondo in questo momento, ci siamo sottoposti al test per il Coronavirus e siamo risultati positivi”.

“Bene, e adesso qual è il prossimo passo? – ha proseguito l’attore – gli ufficiali medici hanno dei protocolli che devono essere seguiti. Noi due saremo sottoposti ad altri test, saremo sotto osservazione e isolati fino a quando sarà necessario per la sanità pubblica e per la sicurezza. Non c’è migliore approccio che quello di fare un passo alla volta, no? Vi terremo aggiornati. Abbiate cura di voi!”.

Tom Hanks e sua moglie Rita, dunque, dovranno rimanere in isolamento in Australia. L’attore, dicendo pubblicamente ciò che gli sta accadendo, ha voluto essere da esempio nei confronti di tutte quelle persone che ancora si ostinano a minimizzare quella che è, invece, un’emergenza mondiale.